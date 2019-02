ARCO Madrid com revestimento VIP da Corticeira Amorim

A Feira Internacional de Arte Contemporânea ARCO Madrid, que este ano tem o Peru como país convidado e conta com 13 galerias de arte portuguesas, decidiu dar uma atenção especial à cortiça, matéria onde Portugal é líder mundial - quer em montado de sobro quer na vertente industrial.

A sala VIP da ARCO Madrid está revestida e decorada com soluções técnicas e materiais decorativos desta matéria-prima fornecidas pela Corticeira Amorim, nomeadamente pavimentos "Wicanders", placas e rolos com múltiplos visuais de cortiça, "Cork Fabrics" e "Cork Wall", assim como aconselhamento técnico do grupo português.

A sala VIP é um espaço artístico exclusivo, que ocupa 1.200 metros quadrados, desenvolvida por Lázaro Rosa Violán Studio, com a colaboração da revista AD, sendo "o local privilegiado onde galeristas, colecionadores e convidados especiais podem descansar, apoiados em mobiliário que incorpora também cortiça, estabelecer contactos e agendar reuniões", avançou a Corticeira Amorim, em comunicado.

"Até agora, [a cortiça] foi usada apenas de maneira tímida e oportuna. Em alguns projetos (…) incluí pequenos detalhes, mas agora quero usá-la de uma forma muito invasiva: pisos, paredes, lâmpadas, mesas, bancos… até mesmo no balcão do bar (…). Jogo com a materialidade e a luz, com base em transparências, com a cortiça em folhas muito finas que são mais sólidas ou mais transparentes, que ainda têm microperfurações, e variam a intensidade da iluminação", explicou à AD Lázaro Rosa Violán Studio, que visitou previamente a Corticeira Amorim para conhecer todo o ciclo produtivo da cortiça e o vasto portefólio de produtos e soluções da empresa.

Já Cristina Amorim, da Corticeira Amorim, enfatizou que "Lázaro Rosa Violán conseguiu realçar a cortiça de forma extraordinária, exibindo as suas características estéticas e valorizando a cortiça enquanto material natural de excelência e os nossos produtos e soluções técnicas, sobretudo com um design moderno e arrojado. O resultado foi um claro equilíbrio entre os visuais naturais e o conforto que a cortiça confere em termos acústicos e de resistência ao impacto", rematou a responsável da líder mundial do setor corticeiro.

Nesta edição, a ARCO Madrid apresenta globalmente 203 galerias de arte de 31 países.