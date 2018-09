Arena do Norte passa a Altice Forum após investimento de nove milhões

Braga vendeu o “naming” da segunda maior sala de espectáculos do país à dona do nome do antigo Pavilhão Atlântico em Lisboa. O Altice Forum, com capacidade para 12 mil espectadores, é inaugurado esta terça-feira por Marcelo Rebelo de Sousa.

"Queremos ser a Altice Arena do Norte do país", afirmava Carlos Oliveira, presidente da InvestBraga, em Fevereiro passado, numa conferência de imprensa de apresentação do Forum Braga, empreendimento que transformou o antigo Parque de Exposições de Braga na segunda maior sala de espectáculos do país e no maior auditório da região nortenha, após um investimento superior a nove milhões de euros.

Sete meses depois, a ambição do líder do "braço" económico do município bracarense concretiza-se - pelo menos, para já, no nome do complexo. Esta segunda-feira, 10 de Setembro, pelas 17 horas, Carlos Oliveira e o CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, vão assinar um acordo de "naming rights" (direitos sobre a propriedade de nome), passando o complexo a chamar-se Altice Forum.

"Não se trata apenas da regeneração de um edifício. Há uma estratégia: colocar Braga no radar nacional e internacional dos médios e dos grandes eventos, obviamente com enfoque na região Norte, que tem um défice deste tipo de infra-estruturas", afirmou, ao Negócios, Carlos Oliveira, que não quis abordar o conteúdo do acordo com a Altice.

Este espaço abriu no final de Abril passado e já recebeu mais de 40 eventos, num total superior a 100 mil visitantes, destacando-se festival Groove Braga e o Greenfest, o maior evento de sustentabilidade do país.

Já no programa para o final de 2018 e 2019 consta o acolhimento de eventos como o Congresso da Ordem dos Psicólogos, a INL Summit, os concertos Postmodern Jukebox e Harlem Gospel Choir (ambos os concertos em Novembro), e ainda o Dance World Cup, que vai juntar em Braga cerca de 6.500 crianças e jovens dançarinos de 48 países.

O Altice Forum está dotado do maior auditório da região Norte (1.454 lugares) e da segunda maior sala de espectáculos do país, a seguir ao seu grande concorrente Altice Arena, com capacidade para acolher 12 mil espectadores.

Trata-se de um espaço polivalente, com capacidade para acolher concertos, exposições, feiras, congressos e todo o tipo de eventos. Conta ainda com uma galeria de arte (Forum Arte Braga) e uma zona exterior com 650 lugares de estacionamento.

Este complexo tem ainda uma praça numa zona exterior com capacidade para receber concertos para mais de 20 mil espectadores.

A inauguração oficial do Altice Forum, marcada para esta terça-feira, contará com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e será abrilhantada com um concerto dos norte-americanos Thirty Seconds To Mars.