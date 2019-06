"Os factos relativos à concessão de créditos a Vale do Lobo são objeto da investigação da Operação Marquês, que está sob segredo de justiça. Por isso, não devo, por ora, pronunciar-me mais sobre qualquer questão relacionada com o financiamento a Vale do Lobo. Todos os esclarecimentos sobre esse assunto serão prestados no âmbito da investigação. Não responderei a perguntas sobre o financiamento a Vale do Lobo", afirmou Vara.Isto para, logo de seguida, deixar algumas considerações sobre esse mesmo assunto. "Não posso deixar de manifestar estranheza com o facto de ser sistematicamente ignorado que, no conselho alargado de crédito de 2006, o presidente do conselho de administração da Caixa entendeu convocar uma reunião sobre Vale do Lobo, que contou com a presença de todos os administradores da Caixa, bem como com os promotores do projeto, Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa", recordou.O projeto de financiamento, assegura, foi bem recebido por todos esses administradores. "Após a reunião, houve luz verde para a participação da Caixa no projeto, sem qualquer objeção", assegurou.O antigo banqueiro, que depois de sair da Caixa assumiu o cargo de vice-presidente do BCP, chegou a pedir para não ir à Assembleia da República, tendo em conta que está preso, mas o pedido foi rejeitado pelos deputados da comissão parlamentar.O convite para integrar a administração da Caixa, recordou já Armando Vara durante a primeira comissão de inquérito à CGD, em 2017, partiu do então ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. Com José Sócrates, na altura primeiro-ministro, garantiu que nunca falou sobre esse assunto O nome de Armando Vara tem sido referido, por várias vezes, ao longo desta comissão de inquérito, sobretudo pelo seu envolvimento no empreendimento turístico de Vale do Lobo. Há dois anos, quando foi ouvido pelos deputados da primeira comissão, o também antigo ministro socialista afirmou acreditar que a Caixa "não perderá dinheiro com aquele ativo", que, aliás, no seu entedimento, "valoriza mais" a cada dia que passa. No final do segundo semestre de 2018, o valor total da dívida da Caixa com Vale do Lobo ascendia a 372,2 milhões de euros , dos quais apenas 265 milhões se encontravam reconhecidos no balanço, com uma imparidade de 144 milhões.Notícia atualizada às 14h59 com mais informação.