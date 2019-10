O valor mediano das rendas por metro quadrado situou-se em cinco euros a nível nacional no primeiro semestre deste ano. Em Lisboa e Cascais, contudo, o preço é mais do dobro.

No entanto, nos municípios de Lisboa e Cascais os preços praticados são mais do dobro da média nacional. Assim, para arrendar um apartamento com 80 m2 na capital será necessário pagar 936,8 euros mensais. Já em Cascais, para uma casa idêntica o encargo mensal cifra-se em 818,4 euros.



O terceiro município mais caro é Oeiras, com um preço de 9,75 euros por m2, que corresponde, para uma casa com 80 m2, a uma renda de 780 euros.



No Porto arrendar um apartamento com esta área implica o pagamento de uma renda de 666,4 euros.

O valor mediano das rendas por metro quadrado situou-se em cinco euros a nível nacional no primeiro semestre deste ano, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Isto significa que arrendar uma casa com uma área de 80 metros quadrados (m2) custa 400 euros, em média, no território nacional.