Arriva prevê até 1,6 milhões de passageiros em ligação ferroviária Corunha-Porto

Miguel Baltazar

O CEO da Arriva España, Juan Ignacio García de Miguel, refere, em entrevista publicada na edição desta quinta-feira do Público, que a ligação ferroviária entre a Corunha, na Galiza, e o Porto poderá contar com até 1,6 milhões de passageiros por ano.

A Arriva prevê que os primeiros comboios possam começar a circular em finais do próximo ano, embora não se comprometa com prazos mais precisos.

O CEO da Arriva España não revela números quanto ao investimento do projecto, referindo que o serviço poderá ser assegurado com dois comboios e que o montante a investir vai depender, por exemplo, se optam por comprar os comboios ou alugar o material circulante à Renfe.

O gestor acredita que a forte implementação da Arriva Galicia e da Arriva Portugal no Norte de Portugal, no que toca ao transporte rodoviário de passageiros, constitui uma boa oportunidade para a oferta de um serviço multimodal em que os passageiros podem utilizar o comboio e o autocarro.

Quanto à procura, García de Miguel assinala que os estudos feitos pela empresa apontam para os 800 mil passageiros, num "cenário péssimo", e para 1,6 milhões num "cenário óptimo".

O financiamento do projecto estará a cargo do grupo Deutsche Bahn, que em 2010 comprou a totalidade da Arriva, multinacional de origem britânica.