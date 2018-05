As companhias aéreas mais seguras do mundo são da Europa e da Ásia

A Airline Ratings lançou uma lista anual das 20 companhias aéreas mais seguras do mundo. Não há transportadoras portuguesas nesta listagem.

Na lista das companhias aéreas mais seguras do mundo constam 20 transportadoras de um grupo seleccionado de 409 companhias. Não foi nomeada a companhia aérea mais segura do mundo, apenas uma lista daquelas que mais segurança trazem aos passageiros na hora de viajar, de acordo com a Airline Ratings.





A lista inclui companhias aéreas como a Air New Zealand (Nova Zelândia). A transportadora não sofreu nenhum incidente significativo nas últimas duas décadas e foi considerada pela Airline Ratings como a melhor transportadora do mundo nos últimos três anos.





Consta também a Alaska Airlines (EUA), a British Airways (Reino Unido), a companhia aérea não sofreu um acidente fatal em três décadas, e a Eva Air (Taiwan), esta empresa não sofre nenhum acidente grave desde a sua fundação em 1988. Na listagem pode-se encontrar também aFinnair (Filândia). A companhia finlandesa não sofreu nenhum acidente grave desde 1960.



A lista abrange ainda a Japan Airlines (Japão), a Lufthansa (Alemanha) e a Swiss International Air Lines (Suíça), assim como a Scandinavian Airlines, que opera de países como a Suécia, a Noruega e a Dinamarca.



As companhias aéreas foram avaliadas até um máximo de sete estrelas. Os parâmetros de avaliação passam por examinar o histórico de acidentes e fatalidades das transportadoras nos últimos 10 anos, a idade da frota dos seus aviões, resultado de uma auditoria de segurança da Associação Internacional de Transporte Aéreo (AITA) e também se o seu país de origem está em conformidade com os parâmetros de segurança da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI).





A listagem das 20 melhores companhias do mundo não seleccionou nenhuma transportadora portuguesa. No entanto, do máximo das sete estrelas que uma companhia aérea pode receber, a TAP alcançou seis estrelas a nível de segurança.