As empresas cotadas e públicas que vão a votos este ano

CTT João Bento passou a CEO dos Correios em maio de 2019



Francisco Lacerda saiu dos CTT em 2019, mesmo antes de terminar o mandato. Em maio sucedeu-lhe João Bento, ligado ao principal acionista da empresa, a Manuel Champalimaud SGPS, mas para completar o seu mandato. Agora volta a ter uma assembleia eletiva, que nomeará todo o conselho de administração. E já é conhecida a saída do atual presidente não executivo, António Gomes Mota, que será substituído na função de "chairman" por Raúl Galamba de Oliveira. João Bento tem via aberta para continuar a ser o CEO.

Sonaecom Ângelo Paupério, é o líder da Sonaecom desde 2007



Atualmente são apenas quatro os administradores da Sonaecom. Ângelo Paupério é preside do conselho. Esta é uma empresa do universo Sonae que não deverá ter muitas mudanças. Mas Paupério assumiu funções não executivas nas outras empresas do grupo da família Azevedo. A Sonaecom é uma gestora de participações.

Cofina Paulo Fernandes, preside à Cofina desde 1990



Paulo Fernandes é o presidente da empresa de media (dona do Negócios) desde que foi criada. E aí se deverá manter, agora com o desafio de concluir o processo de compra da Media Capital e de realizar um aumento de capital na Cofina de até 85 milhões de euros para financiar a aquisição da dona da TVI.

Altri Borges de Oliveira, é co-CEO da Altri desde 2015



A Altri decidiu em 2015 mudar o modelo de gestão. Passou, então, a ter dois CEO: João Borges de Oliveira e Paulo Fernandes. Este ano haverá eleições em todas as empresas coladas pelo mesmo núcleo de acionistas: Paulo Fernandes, irmãos Borges de Oliveira, Ana Mendonça e Vieira de Matos, o mesmo da Cofina, Altri e Ramada. Não se esperam mudanças. Atualmente o conselho de administração da Altri é composto por 7 elementos. Laurentina Martins e José Archer são os dois únicos que não fazem parte do núcleo acionista.

Reditus Santana Ramos, é CEO da Reditus desde 2012



Francisco Santana Ramos é o CEO da Reditus desde 2012. O principal acionista, Pais do Amaral, com 24,74%, continua a dar-lhe o voto de confiança. O gestor fala em "trabalho árduo mas motivador, não apenas pelos desafios, mas acima de tudo pela vontade de construirmos um projeto com futuro, inovador e ambicioso".

Glintt Nuno Vasco Lopes, é CEO da Glintt desde 2015 Logo no início do ano, a Glintt comunicou que o conselho de administração tinha constituído a comissão executiva para o triénio 2020/2022, mantendo-a sob a liderança de Nuno Vasco Lopes. Em dezembro realizou-se a assembleia para nomear o conselho, que passou a ser presidido por Ana Cristina Gaspar.

Corticeira Amorim António Rios Amorim, preside à Corticeira desde março de 2001



A estrutura acionista é estável e António Rios Amorim um líder que não tem sido contestado. O seu mandato terminou no final de 2019, e, por isso, a assembleia-geral deste ano da Corticeira Amorim será eletiva. António Rios Amorim preside à empresa desde 2001. Quando o tio Américo Amorim lhe passou a função, Rios Amorim tinha 33 anos. A assembleia-geral que irá realizar-se este ano será a primeira eletiva depois da morte de Américo Amorim, falecido em julho de 2017. Rios Amorim tinha sido eleito para o atual mandato em abril desse ano.

Ramada Borges de Oliveira, na liderança da Ramada desde 2008



A Ramada já mudou de nome, mas mantém o presidente. João Borges de Oliveira é o seu líder executivo desde 2008, e aí deverá continuar. O núcleo acionista da Ramada é o mesmo da Cofina (dona do Negócios) e da Altri. Paulo Fernandes, Domingos Vieira de Matos, Pedro Borges de Oliveira e Ana Mendonça completam a gestão.

Porto Pinto da Costa, preside à SAD do Porto desde a constituição, em 1997



Poderá vir a ser o 15.º mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa à frente do Futebol Clube do Porto. Já há uma Comissão de Apoio à Candidatura e o próprio já admitiu poder continuar se essa for a vontade dos sócios. Foi reeleito em 2016 com 79% dos votos, o que foi considerado uma "magra" votação depois de no mandato anterior ter garantido 99%. Pinto da Costa foi eleito presidente do Porto, pela primeira vez, em 1982. As eleições deste ano estão marcadas para 18 de abril.

Vista Alegre Nuno Marques, CEO da VAA desde março de 2017



A Vista Alegre Atlantis tem Nuno Marques como presidente da empresa desde março de 2017, sendo o seu mandato renovado anualmente. Pelos estatutos, a empresa elege o conselho de administração anualmente, podendo haver lugar a renovação. É o que tem acontecido, desde 2017, com Nuno Marques.