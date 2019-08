As maiores compras e vendas de Benfica, Porto e Sporting

Veja as três compras e as três vendas de jogadores mais avultadas dos três grandes do futebol português.

Benfica - João Félix 120 milhões de euros

A transferência de João Félix para o Atlético de Madrid é a maior de sempre do futebol português e a quarta maior no mundo. Benfica - Raúl Jiménez 38 milhões de euros

Em abril o Wolverhampton exerceu a opção de compra do avançado mexicano, a segunda maior venda do Benfica este ano. Benfica - André Carrillo 9,2 milhões de euros

Carrillo foi contratado pelo Al Hilal e representou a terceira maior venda dos "encarnados". Benfica - Raúl de Tomás 20 milhões de euros

O avançado do Real Madrid é o reforço mais caro do Benfica para este ano. Benfica - Carlos Vinícius 17 milhões de euros

O brasileiro chega à Luz vindo do Nápoles e é o segundo reforço mais caro. Benfica - Chiquinho 3,75 milhões de euros

A terceira contratação mais cara do Benfica este ano jogava no Moreirense. FC Porto - Éder Militão 50 milhões de euros

O central brasileiro saiu pela cláusula de rescisão para o Real Madrid e foi a maior venda dos "dragões". FC Porto - Felipe 20 milhões de euros

O brasileiro rumou ao Atlético de Madrid e foi a segunda maior venda do FC Porto. FC Porto - Óliver Torres 12 milhões de euros

O espanhol foi para o Sevilha e constitui a terceira maior venda dos azuis-e-brancos. FC Porto - Nakajima 12 milhões de euros

O FC Porto adquiriu 50% do passe do japonês na mais cara aquisição do clube este ano. FC Porto - Uribe 9 milhões de euros

O médio colombiano, que jogava no México, foi o segundo reforço mais caro. FC Porto - Zé Luís 8,5 milhões de euros

O avançado cabo-verdiano foi o terceiro jogador mais caro contratado este ano pelos "dragões". Sporting - Domingos Duarte 3 milhões de euros

O defesa assinou pelo Granada e foi a maior venda dos "leões" até ao momento. Sporting - Jonathan Silva 3 milhões de euros

A saída para o Leganés do italo-argentino rendeu ao Sporting o mesmo que Domingos Duarte. Sporting - Iuri Medeiros 2 milhões de euros

O extremo assinou pelo Nuremberga na terceira maior venda este ano dos "leões". Sporting - Valentin Rosier 8 milhões de euros

O lateral-direito chega do Dijon e é o reforço mais caro deste ano em Alvalade. Sporting - Luciano Vietto 7,5 milhões de euros

O avançado argentino é o segundo reforço mais caro do Sporting este ano. Sporting - Rafael Camacho 5 milhões de euros

A terceira contratação mais cara chegou dos sub-23 do Liverpool.

Até 7 de agosto, as vendas de jogadores por parte dos clubes da I Liga totalizavam 332,4 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt. Deste "bolo" mais de metade entrou para os cofres do Benfica, muito por conta da transferência de João Félix para o Atlético de Madrid, o quarto maior negócio de sempre no futebol mundial.

O Benfica arrecadou mais de 180 milhões de euros, dos quais 120 por João Félix. Do lado das compras, os campeões nacionais contam com os dois reforços mais caros. O saldo é positivo no valor de 138,45 milhões de euros.





O FC Porto encaixou 88 milhões de euros com transferências mas é o clube que mais dinheiro gastou em reforços, incluindo Nakajima, por quem pagou 12 milhões por 50% do passe. O saldo é de 28 milhões de euros.