Benfica, FC Porto e Sporting facturaram, até 9 de Agosto, cerca de 126 milhões de euros com a venda de jogadores. Os "dragões" encaixaram 65 milhões, enquanto em Alvalade entraram 30,75 milhões e aos cofres da Luz chegaram 30,2 milhões de euros.As vendas dos três grandes são, até agora, aproximadamente metade dos 251 milhões de euros facturados na época anterior, quando o Benfica sozinho realizou mais de 130 milhões em vendas, com destaque para as saídas de Ederson, Lindelöf, Nélson Semedo e Mitroglou.Na temporada passada, o FC Porto embolsou 69,7 milhões de euros com a transferência de jogadores, cabendo a maior fatia às vendas de André Silva e Rúben Neves.O Sporting alcançou vendas no valor de quase 51 milhões de euros no ano passado, destacando-se as saídas de Adrien Silva e Rúben Semedo.