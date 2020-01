As marcas de automóveis mais vendidas em Portugal em 2019

A Renault manteve a liderança das vendas de automóveis no mercado de ligeiros de passageiros em Portugal, apesar da queda superior a 3% no ano passado. A também francesa Peugeot aproximou-se do primeiro lugar, com um aumento de 3% nas vendas, alcançando uma quota de mercado de dois dígitos.

A Mercedes manteve a terceira posição de 2018 e a Fiat subiu ao quarto lugar, sendo que a outra alteração no ranking das marcas de automóveis mais vendidas em Portugal ocorreu no quinto lugar, que passo ser ocupado por outra marca francesa. A Citroën aumentou as vendas em quase 10% e passou à frente da BMW.

A Seat pulou do 11.º para o 7.º lugar e as restantes três marcas que completam o top ten registaram quedas acentuadas nas vendas. A Volkswagen baixou 16,4% e perdeu uma posição, a Nissan vendeu menos 32,1% e baixou do 4.º para o 9.º lugar, e a Opel baixou duas posições após uma queda de quase 20% nas vendas.

Entre as restantes marcas, destaques para as fortes subidas registadas em duas marcas de luxo. A Porsche aumentou as vendas em quase três vezes para 749 unidades e a Lamborghini disparou 171% para 19 automóveis vendidos. Em sentido inverso a Maserati e a Aston Martin registaram as quedas mais acentuadas.