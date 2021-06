As mudanças no escritório

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

"Havia o departamento de IT, e as várias unidades de negócio que, quando tinham determinadas necessidades, passavam ao departamento de IT e este construía as soluções tecnológicas. Esta realidade está a mudar e a tecnologia vai ser fundamental em todos os colaboradores que vão ter de saber utilizar as ferramentas de mobilidade e ser parte ativa no desenvolvimento de competências tecnológicas", refere Rui Barros, managing director,...