Ascendi investe 22 milhões na substituição de barreiras de segurança das autoestradas

A concessionária de autoestradas Ascendi anunciou esta quinta-feira, em Ílhavo, um plano de investimento de 22 milhões de euros na substituição das barreiras de segurança das autoestradas que opera.O programa de substituição das barreiras de segurança ao longo da sua rede de autoestradas, apresentado na Vista Alegre, Ílhavo, inclui um novo sistema de barreiras desenvolvido especificamente para pontes e viadutos.Trata-se de um investimento que ultrapassará os 22 milhões de euros, segundo a Ascendi, que conta substituir até ao fim deste ano 220 quilómetros de barreiras."No caso das barreiras de segurança para pontes e viadutos, não existindo no mercado nenhuma solução homologada que conseguisse responder aos requisitos de segurança pretendidos, a Ascendi realizou uma parceria com a empresa Roadsteel Engineering para o desenvolvimento de um novo e inovador sistema de barreiras para este tipo de estruturas", esclarece a empresa.O novo sistema já está implementado em cerca de 16 quilómetros da A25 e a Ascendi prevê investir, faseadamente até 2025, cerca de nove milhões de euros para substituir 63 quilómetros de barreiras de segurança em pontes e viadutos.A empresa promoveu um estudo técnico que avaliou as barreiras de segurança em toda a sua rede, de que resultou o programa de substituição de barreiras até 2024.A Ascendi detém participações de controlo em seis concessões portuguesas, sendo o seu capital controlado pela Ardian, sociedade independente de investimento privado sediada em França.