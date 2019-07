ASF diz aguardar por respostas da CMVM e BdP para fechar avaliação de idoneidade

Margarida Corrêa de Aguiar, presidente do regulador dos seguros, afirma que estão a "aguardar pelas respostas por escrito" das outras entidades de supervisão no processo de registo dos membros das associações mutualistas.

Margarida Corrêa de Aguiar não se quer comprometer com prazos no processo de avaliação da idoneidade aos membros das associações mutualistas, como é o caso de Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral. A presidente da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) afirma apenas que o processo de registo está a decorrer e que aguarda agora pelas respostas do Banco de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A ASF fez diligências junto de outras entidades de supervisão para recolher informação relevante para o registo. Entidades com quem estamos a conversar e de quem aguardamos formalmente respostas por escrito", afirmou Margarida Corrêa de Aguiar ao deputado do PCP Paulo Sá, esta quinta-feira, durante uma audição da ASF na comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.



"Temos diligências cujo resultado não depende só de nós. Não posso responder por outras entidades", reforçou a responsável perante os deputados.



Além de contactar o Banco de Portugal e a CMVM, houve ainda uma "troca de informação para esclarecimentos [entre a ASF e os membros das mutualistas] que funcionam em ambos os sentidos". Ou seja, "quando há um membro do órgão que se regista tem de entregar um conjunto de informação". E se este não está completo, são solicitados mais dados. "Pode haver várias interações", explicou.





"Os processos de registo são complexos, trabalhosos, que se querem rigorosos e com toda a segurança", afirmou ainda a presidente da ASF, não adiantando, porém qualquer prazo para que o processo de avaliação da idoneidade esteja concluído.