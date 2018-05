Associação de bancos contra divulgação de maiores devedores da banca

Quem convenceu os assalariados da banca e do sector público em sentido lato de que eram inelegíveis para o Rendimento Mínimo da Segurança Social?

é perfeitamente compreensível esta posição dos banqueiros. Divulgar os nomes dos grandes devedores pode significar perceber quem autorizou os empréstimos sem as respectivas garantias, e, pode levar a que se pergunte para quem foi o dinheiro dos respetivos empréstimos.

Este menino faz parte do sistema e tem culpas,que desde o Cavaquismo sempre esteve lá dentro.

A geringonça foi uma dádiva de Deus.Sorte do Povo

Anónimo

Há 33 minutos

De fato tem toda a razão e assim seria em circunstâncias normais, se houvesse no banco em questão equilíbrio entre passivos a activos ... Agora quando intervencionado pelo Estado, com o dinheiro de todos nós esse argumento não tem qualquer validade ... argumentar com isso é um despudor ....