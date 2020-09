Mediadores de Recuperação de Empresas: “Não é concebível a falta de divulgação”

O presidente da Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas (AMRE), José Alvarenga, garante que as condições de prestação do serviço dos mediadores “são muito favoráveis” para as empresas.

