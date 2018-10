Associações de transportadoras áreas queixam-se da concessão da ANA na UE

Duas associações de transportas aéreas, das quais a portuguesa TAP faz parte, avançaram com uma queixa contra a concessão da ANA. As práticas inseridas no contrato assinado com a empresa do grupo Vinci são o tema do processo que deu entrada na Direcção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, segundo avança o Expresso.

"Apelo para um melhor negócio para as companhias aéreas e os passageiros em Portugal", é o título da declaração enviada ao semanário e em que a IATA - International Air Transport Association – e a A4E – Airlines for Europe – apelam ao Governo para "melhorar as perspectivas" de modo a baixar as taxas aeroportuárias em Portugal.

De acordo com o jornal, a queixa indica que as taxas pagas pelas companhias aéreas e os passageiros são pelo menos 30% superiores ao que deveriam. E é aqui que vem o argumento relativo à concorrência:o contrato de concessão foi assinado em 2012 por 50 anos, na altura da troika e do Governo de Pedro Passos Coelho. E a crítica das transportadoras prende-se com a fórmula de cálculo das taxas aeroportuárias aí inscrita. Até aqui, são calculadas por comparação com o que é praticado em outros aeroportos. Os queixosos querem taxas em função dos custos enfrentados pelas operações.

E, dizem as duas associações, é isso que está definido na legislação europeia e é recomendado pela Organização de Aviação Civil Internacional (agência especializada da Organização das Nações Unidas).

Daí que a acção esteja na DGComp, a autoridade europeia que pertence à Comissão Europeia e que se debruça sobre a concorrência (e que em Portugal é conhecida pela intervenção no sector bancário, já que por lá têm passado todos os processos de reestruturação e resolução da banca).





A mensagem chega em Outubro, quando a ANA já anunciou que vai aumentar as taxas reguladas em Lisboa e no Porto em Novembro e em Dezembro.