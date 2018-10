Ataque ao Facebook roubou nome e contactos de 29 milhões de utilizadores

O ataque cibernético que o Facebook anunciou no último mês, e que afectou as contas de 50 milhões de utilizadores, culminou com o acesso aos nomes e contactos de 29 milhões, informou esta sexta-feira a rede social, de acordo com a Reuters.





De acordo com a empresa de Mark Zuckerberg, os hackers acederam ao nome e detalhes de contacto de 15 milhões de utilizadores. Isto inclui o número de telefone, e-mail ou ambos, dependendo dos dados que os utilizadores tinham associados à respectiva conta.