Atenas premiada como capital europeia da inovação

Atenas foi eleita pela Comissão Europeia como a capital da inovação. O anúncio e o prémio foram entregues esta terça-feira, 6 de Novembro, no Web Summit pelas mãos de Carlos Moedas, comissário para a Investigação, Ciência e Inovação.

Este título vale um cheque de um milhão de euros para a vencedora, neste caso Atenas, mas as restantes cinco finalistas também recebem um prémio de 100 mil euros cada. Hamburgo, Toulouse (França), Umeå (Suécia), Leuven (Bélgica) e Aarhus (Dinamarca) integravam a short-list. Lisboa estava entre as 12 finalistas.

Na entrega do prémio iCapital 2018, que está inserido no programa Horizonte 2020, Carlos Moedas destacou que estas iniciativas "ajudam a acelerar a inovação. E as cidades devem ser o centro para a inovação".

Mas, para tal, é "´essencial que haja "diversidade e tolerância. Sem diversidade, ideias e pessoas não podemos criar nada. E sem tolerância não podemos conduzir essa diversidade", sublinhou.