Atlantico Europa triplica lucros do primeiro trimestre

O banco Atlantico Europa viu os resultados líquidos dispararem 205% até aos 5,1 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. As receitas de tesouraria e mercados impulsionaram com um aumento de 617%.

Os lucros do banco Atlantico Europa triplicaram, dos 1,7 milhões de euros obtidos entre Janeiro e Março de 2017, para os 5,1 milhões de euros, no mesmo período de 2018. "Os resultados do primeiro trimestre no exercício de 2018 evidenciam o reforço da solidez e performance financeira do banco", comenta Diogo Cunha, o CEO do banco, citado em comunicado. O responsável assume contudo que "face ao plano de crescimento estabelecido não é expectável um nível tão elevado nos restantes trimestres do ano".





A produto bancário do banco sustentou os resultados positivos com uma subida de 76%, dos 6,3 milhões para os 11,1 milhões de euros. A rubrica de Tesouraria e Mercados destacou-se como a que mais pesou positivamente, com uma aumento superior a sete vezes, passando dos 630 mil euros para os 4,5 milhões de euros. Em segundo lugar, as comissões líquidas, responsáveis por uma fatia de 4,3 milhões das receitas, depois de uma subida de 29% em relação ao ano anterior.