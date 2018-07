O Atlético Madrid oficializou esta quarta-feira a contratação de Gelson Martins. O internacional português assinou por cinco temporadas e, sublinham os colchoneros, chega "livre".O jogador de 23 anos viajou na segunda-feira à noite para a capital espanhola, acompanhado pelo seu empresário, Ulisses Santos. O dia de ontem foi passado a tratar de assuntos relacionados com a mudança para o país vizinho.O Atlético tentou negociar com o Sporting uma saída a bem. Ontem mesmo, apresentou nova proposta, subindo a oferta inicial de 15 milhões de euros, mais 10 em variáveis, por metade do passe do jogador, avança o Record