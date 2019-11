Atos abre centro no Algarve e prevê contratar 80 pessoas até ao final de 2020

A empresa revela que o centro será aberto em Loulé, tendo a Câmara Municipal demonstrado "grande interesse em acolher o LDC."A Atos adianta que "estão já definidos e em andamento protocolos de parceria com a UAL [Universidade do Algarve], que irão possibilitar a criação de sinergias para a investigação e participação de recursos universitários com base tecnológica.""Para o primeiro ano (2020) está previsto um crescimento de negócio de 25% a nível nacional, tendo por base um crescimento gradual da equipa ao longo do ano, com o objetivo de alcançar cerca de 80 novos colaboradores até ao final do ano de 2020", adianta a mesma fonte.

"A Atos irá reforçar a sua presença no mercado Português, contribuindo para o investimento na região e para a retenção de mão-de-obra qualificada. Acreditamos que será um projeto de grande importância social para a região do Algarve, onde salientamos o grande apoio disponibilizado pela Câmara de Loulé, que se tem revelado inestimável desde os primeiros momentos do referido projeto", salienta Octávio Oliveira (na foto), sales manager da Atos Portugal, citado em comunicado.