Atrasos nas grandes obras preocupam construtoras

As construtoras portuguesas acreditaram que as grandes obras da ferrovia, metros, portos e hospitais iriam este ano sair do papel, mas apesar da catadupa de anúncios em janeiro os projetos continuaram a derrapar. Dos investimentos previstos executar até 2020, a confederação estima que apenas um quinto foi concretizado.