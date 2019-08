Atum gigante pescado na Noruega pode valer 30 mil euros

O atum rabilho, o maior do mundo dentro da espécie, foi capturado pela Leroy Seafood, na Noruega, depois de ter sido observado por câmaras de vigilância a nadar a mais de sete metros de profundidade. Agora pode valer cerca de 30 mil euros no frenético mercado do Japão, segundo a Bloomberg.





Depois do grave problema com a sobrepesca de atum nas décadas de 50 e 60 do século passado, a Noruega está novamente a aumentar a sua cota de pesca de atum. Em 2019, a cota subiu para 239 toneladas, face às 104 toneladas do ano anterior. No próximo ano, a cota de pesca desta espécie irá aumentar para 300 toneladas, o equivalente a quase 60 milhões de euros.



O Ministério das Pescas da Noruega fez uma declaração a elogiar a captura de quatro atuns rabilhos, mostrando-se satisfeito com a alta rentabilidade do peixe.