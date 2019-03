Aubay prevê contratar mais 300 pessoas em Portugal

A consultora em tecnologia e integração de sistemas de informação, que emprega atualmente mais de 700 pessoas no nosso país, anuncia como “uma das suas metas” alcançar os mil trabalhadores em Portugal até ao final do próximo ano.

A Aubay quer "destacar-se, ainda mais, entre os principais ‘players’ no mercado de serviços de tecnologias de informação em Portugal", tendo anunciado uma série de parcerias estratégias - com a Outsystems, a Blueprism, a Polarion e a Radtac - e assumido publicamente como "uma das suas metas alcançar os 1.000 colaboradores em Portugal até ao final do ano de 2020", contra os atuais 709.

Ainda há uma semana, esta consultora em tecnologia e integração de sistemas de informação tinha comunicado a mudança de instalações dos seus escritórios no Porto, onde emprega 140 pessoas, adiantando que "espera atingir a marca dos 200 colaboradores até ao final de 2019".

Fundada em França em 1998, tendo chegado a Lisboa há 12 anos, a Aubay arrancou a sua operação no Porto em 2016, num escritório de apenas nove metros quadrados.

Na Invicta, mudou de morada três vezes, estando agora instalada em escritórios com cerca de 500 metros quadrados, na Avenida da Boavista.

A Aubay Portugal, que fechou 2018 com uma faturação de 25 milhões de euros, mais 10 milhões do que no ano anterior, apresenta-se como "uma consultora especializada em tecnologias de informação, que tem como principais vetores de negócio o ‘outsourcing’, o ‘nearshore’ e o desenvolvimento de projetos tecnológicos chave na mão".