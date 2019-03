Aubay vai criar mais 60 empregos no Porto

Fundada em França em 1998, tendo chegado a Lisboa há 12 anos, a Aubay arrancou a sua operação no Porto em 2016, num escritório de apenas nove metros quadrados.

Impulsionada pelo crescimento do negócio, acaba de mudar de instalações na Invicta, pela terceira vez em três anos, tendo inaugurado, no final da semana passada, o seu novo escritório, com cerca de 500 metros quadrados, que se situa na Avenida da Boavista, onde emprega 140 pessoas.

E "até ao final de 2019, a Aubay espera atingir a marca dos 200 colaboradores na região Norte do país", avança esta consultora em tecnologia e integração de sistemas de informação, em comunicado.

"Com cerca de 30 clientes ativos nesta região, o novo escritório vai permitir à Aubay continuar a crescer a sua operação, aumentando a estrutura de apoio ao negócio, acolhendo mais projetos de ‘nearshore’, bem como proporcionar aos seus colaboradores novos espaços dedicados à realização de ações de formação e de convívios após o horário de trabalho", enfatiza a Aubay.

A Aubay Portugal, que fechou 2017 com uma faturação de 15 milhões de euros, mais quatro do que no ano anterior, afirma que emprega atualmente mais de 700 pessoas no nosso país.