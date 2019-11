Audi vai eliminar 9.500 empregos na Alemanha até 2025

A Audi, do grupo Volkswagen, pretende suprimir 9.500 postos de trabalho até 2025 no âmbito de um programa de redução de custos no valor de 6.000 milhões de euros. Os cortes de pessoal serão apenas na Alemanha.

