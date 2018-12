Audi vai investir 14 mil milhões até 2023 em carros eléctricos e autónomos

Reuters

A Audi vai investir 14 mil milhões de euros até 2023 nas áreas da mobilidade eléctrica, digitalização e condução autónoma, indicou esta terça-feira, 4 de Dezembro, a marca do grupo Volkswagen.

Este valor corresponde a 35% dos 40 mil milhões de euros de investimento previsto pela Audi para os próximos cinco anos, refere um comunicado da empresa citado pela Reuters.

"Estes planos têm um sinal claro: vamos adoptar uma abordagem muito sistemática à mobilidade eléctrica e vamos concentrar o foco no futuro", afirma Bram Schot, CEO interino da Audi.

"Estamos a priorizar de forma consistente os nossos recursos para produtos orientados para o futuro e para serviços que são muito atractivos e relevantes para o mercado", acrescenta o responsável.

A Audi vai lançar vários modelos de veículos eléctricos nos próximos anos, sendo o primeiro modelo a chegar ao mercado, no início do próximo ano, o Audi e-tron (na foto), um SUV totalmente eléctrico. A marca germânica pretende ter uma oferta de cerca de duas dezenas de automóveis eléctricos em 2025.

A aposta da marca passa também por uma crescente digitalização dos seus modelos e o reforço da automação dos veículos, acompanhando a tendência actual na indústria automóvel mundial.