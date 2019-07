Audiência da CMTV dispara 12% no primeiro semestre

A CMTV fechou o primeiro semestre deste ano com um crescimento de 12% relativamente ao período homólogo de 2018. O crescimento foi ainda mais acentuado no horário nobre.

No período de maior consumo televisivo e de mais forte investimento publicitário, entre as 19 e a meia noite, a CMTV disparou 13,9% neste semestre em relação ao período homólogo do ano anterior.





Nos primeiros 6 meses do ano, a CMTV liderou o mercado de informação nacional no cabo e teve uma audiência média diária de 74218 espectadores, o que corresponde a 3,9% de share.