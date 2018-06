Auditoria da KPMG tem “qualidade inaceitável”, diz regulador britânico

A qualidade dos serviços de auditoria do Reino Unido é "inaceitável", classificou o regulador de contabilidade britânico, segundo a Bloomberg. Os auditores não desafiam os gestores, não são suficientemente cépticos na análise e levam o processo de auditoria de forma inconsistente, afirma o Conselho de Relatórios Financeiros (FCR) na sua última publicação. O regulador acusa uma degradação dos serviços ao longo dos últimos cinco anos.





Para solucionar o problema, o conselho avançou que vai aumentar as inspecções às auditorias da KPMG em 25% durante o presente ano fiscal. Por seu lado, a auditora também decidiu tomar medidas, e criou um sub-comité na administração que estará encarregue de vigiar a qualidade das auditorias e de proceder a melhorias.





Esta não é a primeira vez que as auditoras são acusadas de falhas na execução. Um relatório do parlamento britânico, publicado no mês passado, criticava não só a KPMG mas também a Deloitte, a EY e a PwC, para além de alguns bancos, por uma fraca supervisão da Carillion. Esta empresa britânica, que se dedicava a gerir projectos do Governo, colapsou.





As auditoras britânicas têm estado na mira do reguladores devido aos pedidos para que hajam cisões nas grandes empresas do sector, as chamadas "big four". Após a revisão de dezasseis auditorias, o FCR detectou que metade necessitava de algumas ou significantes melhorias.