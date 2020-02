Aumento de capital de 85 milhões da Cofina decorre até 11 de março

O aumento de capital da Cofina no montante de 85 milhões de euros decorre até 11 de março, segundo o prospeto divulgado esta segunda-feira na CMVM. A operação destina-se a financiar a oferta pública de aquisição (OPA) da empresa liderada por Paulo Fernandes (na foto) sobre a Media Capital.





A par da oferta pública de subscrição (OPS), a Cofina poderá realizar uma oferta particular junto de investidores institucionais nos mesmos termos da OPS. O preço da oferta é de 0,45 euros por ação.



A data limite para a compra em mercado regulamentado de ações da Cofina com direitos de preferência na subscrição das novas ações incorporados é a próxima quinta-feira, 20 de fevereiro.



Já a negociação de direitos de subscrição em bolsa pode ser feita entre 25 de fevereiro e 5 de março. Quanto à receção das ordens na oferta, o período decorre a partir das 08:30 de 25 de fevereiro até às 15:00 de 10 de março.



A receção de ordens na oferta particular decorre das 15:00 de 5 de março até às 12:00 de 11 de março. O apuramento dos resultados da OPS e da eventual oferta particular junto de institucionais está previsto para 11 de março.



As novas ações da Cofina deverão ser admitidas à negociação a 13 de março.

A oferta abrange a subscrição de 188.888.889 novas ações da dona do Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Record e Sábado, entre outras publicações, existindo direito de preferência para os acionistas da Cofina.