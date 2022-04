Autoestradas: Escalada nos combustíveis atrasa retoma do tráfego

As concessionárias de autoestradas portuguesas anteveem que a escalada do preço dos combustíveis, agravada pela guerra na Ucrânia, vai atrasar a recuperação do tráfego que perderam com a pandemia. Ao Negócios, António Nunes de Sousa, presidente da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP), assegura que “a recuperação vai ser mais lenta

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...