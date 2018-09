O representante dos trabalhadores lembrou que o pagamento de um prémio em 2019 foi a solução proposta pela Comissão de Trabalhadores, uma vez que a empresa não tinha disponibilidade orçamental para proceder ao pagamento desse prémio pela laboração contínua durante este ano.



No Caderno Reivindicativo para 2019 que apresentou à administração da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, a Comissão de Trabalhadores não só defende um aumento salarial de 4%, com um mínimo de 36 euros para cada trabalhador, como também reclama o pagamento do trabalho ao domingo a 100%, tal como o trabalho ao sábado, a par de outras reivindicações pecuniárias que passam pela melhoria de alguns prémios atribuídos pela empresa, e mais dois ou três dias de descanso, além dos 22 dias de férias.



Além destas reivindicações, a CT defende ainda a integração no quadro de pessoal, até Setembro de 2019, de mais 400 trabalhadores com contrato a termo, a garantia da empresa de que não fará nenhum despedimento colectivo durante a vigência do acordo, bem como a entrega extraordinária da quantia de 100 mil euros para o Fundo de Pensões, a dividir de forma igual por todos os trabalhadores aderentes.



A administração da Autoeuropa, que se comprometeu a apresentar uma contraproposta na próxima ronda negocial, marcada para as 13:00 de quinta-feira, só deverá pronunciar-se depois de concluído o processo negocial.

