Autoeuropa celebra 25 anos com travo agridoce. Fábrica reabre segunda-feira

Tudo estava planeado para ser uma data celebrada com pompa e circunstância. A Autoeuropa celebra este domingo 25 anos desde o início de produção e deveria ter superado este mês a marca dos três milhões de veículos produzidos. Mas a pandemia da covid-19 baralhou as contas…





A maior fábrica automóvel do país e que no ano passado reconquistou o estatuto de maior empresa exportadora reabre as portas esta segunda-feira, 27 de abril, após seis semanas de paragem forçada e que levou ao lay-off dos trabalhadores, tendo a empresa assegurado que a remuneração era paga na totalidade Após a implementação de um vasto conjunto de medidas de segurança e higiene, o maior empregador do concelho de Palmela volta a laborar, mas apenas com dois turnos em vez dos habituais três e com durações mais curtas e menor número de trabalhadores por turno.A primeira semana de regresso à atividade deverá servir, principalmente, para os trabalhadores se acostumarem aos novos protocolos de segurança, não sendo expectável um volume de produção significativo, indicaram fontes da fábrica ao Negócios.O plano da empresa é que a produção seja retomada de forma gradual e progressiva, voltando a produzir aos fins-de-semana numa fase posterior e só no início de junho deverá voltar a produzir ao ritmo anterior à paragem, que era de 890 veículos por dia.No primeiro trimestre, a quebra no volume de produção da Autoeuropa cifrou-se em 20,7%, um número que deverá agravar-se para cerca de 37 a 39% em termos homólogos.Certo é que após dois anos consecutivos a bater recordes de produção e exportação, a fábrica de Palmela irá registar uma quebra este ano. Em 2019, a Autoeuropa produziu 256.878 veículos.