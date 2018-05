Autoeuropa

A comissão de trabalhadores (CT) da Autoeuropa vai manter-se em funções. A CT sobreviveu ao teste do referendo à sua permanência.Na votação que teve lugar na quarta-feira na fábrica portuguesa da Volkswagen, 57% votaram a favor da CT, com 38% a defenderem a sua saída, conforme avançou ao Negócios Fernando Gonçalves, coordenador da CT, esta quinta-feira, 10 de Maio.Este referendo foi marcado depois de um abaixo assinado ter recolhido as assinaturas necessárias. Na base da marcação da votação está o descontentamento de alguns trabalhadores com a prestação da CT, entre o que foram as promessas que a levaram a ser eleita e o resultado das negociações laborais.Para a CT ser destituída, era obrigatório que dois terços dos trabalhadores votem, bastando depois uma maioria simples para determinar a saída dos actuais representantes laborais, com estas duas condições a não se verificarem no referendo na fábrica de Palmela."Está claro que isto está sempre nas mãos dos trabalhadores. Temos vindo a fazer o nosso trabalho. Os trabalhadores acharam que deviamos continuar a fazer o nosso trabalho", disse Fernando Gonçalves.Recorde-se que os trabalhadores da Autoeuropa aprovaram em referendo a 1 de Março um acordo laboral que prevê um aumento salarial de 3,2% para este ano.O acordo estava a ser negociado desde Dezembro pela administração e a comissão de trabalhadores. Este acordo não inclui a recompensa sobre o trabalho aos fins-de-semana.Os novos horários de trabalho ao sábado na Autoeuropa arrancaram em Fevereiro, e duram até Agosto, de forma a que a fábrica cumpra a meta de produzir 240 mil automóveis este ano. Após dois pré-acordos chumbados pelos trabalhadores, a administração da fábrica tomou a decisão unilateral de avançar para o trabalho ao fim-de-semana sem um acordo laboral, mas com as respectivas recompensas.