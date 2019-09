Ao Negócios, fonte oficial da Autoeuropa referiu que esta aposta se insere numa estratégia do Grupo Volkswagen iniciada em 2016 e que visa "melhorar o desempenho logístico, nomeadamente a performance ambiental". O Gigaliner, segundo a empresa, permitirá reduzir



"Desafiámos a Torrestir para estudar esta possibilidade, analisámos em conjunto, também com o nosso fornecedor MD Plastics para ver se era possível, e acabámos por decidir avançar", refere a mesma fonte. A primeira viagem do Gigaliner deverá ocorrer "na primeira semana de setembro".



"Dentro de um ano esperamos estender esta solução a outros fornecedores portugueses e talvez a fornecedores espanhóis", refere a diretora da cadeia de abastecimentos e transportes da Volkswagen Autoeuropa, Dinora Guerreiro, citada no comunicado.



Esta eventual expansão da frota de Gigaliners ao serviço da Autoeuropa poderá ser realizada com outros parceiros logísticos da fábrica de Palmela, indicou ao Negócios fonte oficial da empresa.

A Autoeuropa apresentou esta sexta-feira o Gigaliner, um camião de três eixos que irá fazer a rota entre a fábrica da Volkswagen em Palmela e um dos seus fornecedores, localizado em Valado de Frades, na Nazaré. O Gigaliner é operado pela Torrestir, um dos operadores logísticos com quem a Autoeuropa trabalha.O novo veículo permite poupar 70 toneladas de emissões de dióxido de carbono (CO2) por ano, o que corresponde a "uma redução de cerca de 30% nesta rota" de aproximadamente 150 quilómetros, indica a fábrica de Palmela.