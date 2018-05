Bruno Simão/Negócios

O futuro da comissão de trabalhadores da Autoeuropa está em risco. Os 5.700 trabalhadores da fábrica da Volkswagen vão a votos na quinta-feira, 9 de Maio, para decidir se a Comissão de Trabalhadores (CT) continua a desempenhar funções.O referendo foi marcado depois dos plenários de trabalhadores que tiveram lugar na quarta-feira,7 de Maio, segundo um comunicado da CT. Este referendo foi marcado depois de um abaixo assinado ter recolhido as assinaturas necessárias.Na base da marcação da votação está o descontentamento de alguns trabalhadores com a prestação da CT, entre o que foram as promessas que a levaram a ser eleita e o resultado das negociações laborais. Para a CT ser destituída, é obrigatório que dois terços dos trabalhadores votem, bastando depois uma maioria simples para determinar a saída dos actuais representantes laborais."Face ao trabalho que esta CT tem estado a desenvolver, o pessoal está descontente e promoveram um abaixo assinado para destituir a CT. Há uma forte possibilidade da CT cair, dado o trabalho que têm estado a desenvolver. O coordenador [Fernando Gonçalves] dizia que "sábados nunca" e depois acabou por aceitar os sábados, o pessoal sentiu-se enganado com isso", disse ao Fernando Sequeira, o anterior coordenador da CT.Por seu turno, o coordenador da CT não quis prever um desfecho para o referendo. "Vivemos em democracia. As pesssoas irão escolher aquilo que bem entenderem: se querem a continuidade da CT ou se querem uma CT nova", afirmou Fernando Gonçalves.Já no comunicado a CT diz entender que a "sua destituição não serve os interesses dos trabalhadores, um adiamento do processo negocial poderá permitir à empresa a aplicação unilateral das compensações, como já ficou provado num passado recente. A destituição desta CT só terá um único vencedor, a administração". A votação vai ter lugar na quinta-feira entre as 2:30 e as 21:00.Recorde-se que os trabalhadores da Autoeuropa aprovaram em referendo a 1 de Março um acordo laboral que prevê um aumento salarial de 3,2% para este ano.O acordo estava a ser negociado desde Dezembro pela administração e a comissão de trabalhadores. Este acordo não inclui a recompensa sobre o trabalho aos fins-de-semana.Já sobre as negociações sobre um novo acordo para o trabalho em laboração contínua a partir de Agosto, o comunicado da CT diz que "após a discussão realizada no plenário (...), a CT concluiu que deve ser encetado um processo negocial com vista à obtenção de uma compensação justa para os trabalhadores abrangidos nos horários de laboração contínua. Este processo negocial terá início na próxima sexta-feira, 11 de Maio".Os novos horários de trabalho ao sábado na Autoeuropa arrancaram em Fevereiro, e duram até Agosto, de forma a que a fábrica cumpra a meta de produzir 240 mil automóveis este ano. Após dois pré-acordos chumbados pelos trabalhadores, a administração da fábrica tomou a decisão unilateral de avançar para o trabalho ao fim-de-semana sem um acordo laboral, mas com as respectivas recompensas.(Notícia actualizada às 13:47)