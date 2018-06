Autoeuropa retoma na próxima semana negociações para discutir remuneração do trabalho ao domingo

Os trabalhadores vão tentar que a administração pague o trabalho ao domingo da mesma forma que paga o trabalho ao sábado, ou seja, com um acréscimo de 100%

Os trabalhadores da Autoeuropa reúnem-se na próxima semana com a administração da empresa para discutir a remuneração do trabalho ao domingo no novo horário de laboração contínua, revelou hoje à Lusa fonte da Comissão de Trabalhadores.

Segundo a mesma fonte, na reunião, que está prevista para segunda ou terça-feira da próxima semana, os trabalhadores vão tentar que a administração pague o trabalho ao domingo da mesma forma que paga o trabalho ao sábado, ou seja, com um acréscimo de 100%, a que se deverá juntar o prémio trimestral de produtividade de 25%.