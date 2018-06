Autoeuropa vai parar três semanas devido a novas regras de emissões

A fábrica da Autoeuropa, em Palmela, vai suspender a laboração por três semanas em Agosto, mais uma do que inicialmente previsto, devido às novas regras de medição do consumo e das emissões poluentes, segundo o Diário de Notícias.

Bruno Simão

A fábrica da Autoeuropa, em Palmela, vai suspender a laboração por três semanas em Agosto, mais uma do que inicialmente previsto, devido às novas regras de medição do consumo e das emissões poluentes, segundo a edição desta quinta-feira do Diário de Notícias.



A empresa confirmou ao jornal que a interrupção na produção, tradicionalmente realizada na primeira quinzena de Agosto, será estendida até 23 de Agosto.

Em causa está a norma Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedures (WLTP), que mede os consumos e emissões poluentes de forma mais fiável. Estas novas regras poderão vir a reflectir-se no preço dos automóveis, uma vez que poderá afectar a componente da tabela fiscal do imposto sobre veículos (ISV) que incide sobre a cilindrada e emissões de dióxido de carbono (CO2).

A empresa do grupo Volkswagen, contudo, mostra-se confiante de que a meta de 240 mil unidades produzidas traçada para este ano será atingida, graças ao reforço dos turnos e do trabalho ao domingo, previsto para 23 de Agosto.

A nível europeu, as fábricas da Volkswagen serão forçadas a suspender a montagem de 250 mil veículos entre Agosto e Setembro, refere o jornal.