Automóveis mais caros. Veja o impacto das alterações em 10 modelos

As alterações no cálculo das emissões de CO2 dos automóveis ligeiros, que entram em vigor em Setembro, irão agravar o valor a pagar em impostos. O Negócios realizou simulações para 10 modelos, que pode consultar na galeria de imagens em baixo.

Renault Clio GT Line Energy TCe 90 Cv Preço de venda ao público actual: 19.932 euros; Valor do aumento do ISV a partir de 1 de Setembro: 208,61 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro: 20.140,61 euros Peugeot 208 1.0 PureTech Access Preço de venda ao público actual; 14.290 euros; Variação no ISV a partir de 1 de Setembro: 0 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro: 14.290 euros Nissan Qashqai 1.6 dCi 130 4x4-i Acenta Preço de venda ao público actual: 32.100 euros; Valor do aumento do ISV a partir de 1 de Setembro: 2.541,88 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro. 34.641,88 euros Mercedes A 180d Preço de venda ao público actual: 32.450 euros; Variação no ISV a partir de 1 de Setembro: 0 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro: 32.450 euros BMW Serie 1 116i 5 portas Preço de venda ao público actual: 27.150 euros; Variação no ISV a partir de 1 de Setembro: 0 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro: 27.150 euros Renault Captur 1.5 dCi 110 Preço de venda ao público actual: 25.500 euros; Valor do aumento do ISV a partir de 1 de Setembro: 880,93 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro: 26.380,93 euros Jeep Compass Sport 1.6 MULTIJET 120CV Preço de venda ao público actual: 31.100 euros; Valor do aumento do ISV a partir de 1 de Setembro: 1.856,27 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro: 32.956,27 euros Citroen C3 1.5 BlueHDi 100 CVM6 Preço de venda ao público actual: 17.006,89 euros; Variação no ISV a partir de 1 de Setembro: 0 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro: 17.006,89 euros Audi A3 Sportback 2.0 TDI 150 Sport Preço de venda ao público actual: 38.993,48 euros; Valor do aumento do ISV a partir de 1 de Setembro: 1.017,12 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro: 40.010,60 euros Renault Mégane GC Executive dCi 130 CV Preço de venda ao público actual: 33.250 euros; Valor do aumento do ISV a partir de 1 de Setembro: 827,20 euros; Preço de venda ao público a partir de 1 de Setembro: 34.077,20 euros

A alteração no sistema de medição de emissões de dióxido de carbono (CO2), que terá um período transitório entre 1 de Setembro e 1 de Janeiro de 2019, vai ter efeito no valor de Imposto sobre Veículos (ISV), com o correspondente aumento nos preços finais. Mas nem todas as marcas irão ver os valores subir.

O Negócios realizou simulações para 10 modelos, tendo por base os dados dos fabricantes quanto a emissões e preços (sem contabilizar campanhas especiais das marcas) e aplicando uma subida média de 10% no valor das emissões de CO2. Os resultados mostram agravamentos na carga fiscal entre 208,61 euros, para o Renault Clio, até 2.541,88 euros, para o Nissan Qashqai.

O aumento nos preços é uma preocupação para algumas marcas, ainda que a Mercedes-Benz, a BMW e o grupo PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel) assegurem ao Negócios que não sofrerão qualquer efeito. Isto porque todos os seus modelos já se encontram em conformidade com o novo padrão, o Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), que será adoptado a 1 de Janeiro. Assim, os preços dos seus veículos não irão aumentar por via do ISV em Setembro.