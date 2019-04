Autor de `Game of Thrones' aposta milhões num mundo de fantasia

Martin investiu 2,7 milhões de dólares na Meow Wolf, em 2015, com a empresa a abrir uma casa de diversões psicadélica iluminada por néons que atraiu 400 mil visitantes no primeiro ano.

A série "Games of Thrones" pode estar a chegar ao fim após oito anos, mas a procura por fantasia do criador George R.R. Martin continua a crescer. O prolífico autor investiu na Meow Wolf, uma empresa do Novo México que cria experiências de "arte imersiva" com planos para expandir a sede em Santa Fé para Las Vegas, Denver, Washington e Phoenix.

"A conquista do mundo pela Meow Wolf continua", escreveu Martin no dia 13 de março num blogue anunciando a experiência em Phoenix, que incluirá um local para música e um hotel.

Em 2015, Martin investiu 2,7 milhões de dólares para ajudar a Meow Wolf, um conjunto de arte anarquista sem dinheiro, a abrir um espaço criativo permanente numa mansão vitoriana. O resultado foi a House of Eternal Return, uma casa de diversões psicadélica iluminada por néons que atraiu 400 mil visitantes no primeiro ano.

"Você deve agir por instinto", afirmou Martin ao Los Angeles Times em novembro. "Isso é tudo que você tem. E o meu instinto disse-me que Meow Wolf estava a fazer algo muito especial aqui. A única questão é: estará o mundo pronto para isto? Felizmente, o mundo estava mais do que pronto para isto".

O aumento da popularidade atraiu outros investidores além de Martin, incluindo o fundo de capital de risco Alsop Louie Partners e a Sun Mountain Capital, sediada em Santa Fé. Eles investiram numa emissão de dívida conversível, no valor de 17,5 milhões de dólares em 2018. "Foi um ajuste muito natural para nós", disse Lee Rand, sócio da Sun Mountain, que tem um fundo para investir em empresas no Novo México.

A entrada custa 29 dólares, e o passe anual custa 150 dólares. Os verdadeiros fãs podem comprar um bilhete vitalício por 10.000 dólares. Os novos locais da Meow Wolf vão oferecer os mesmos elementos de arte imersiva do original, mas incluem experiências diferentes. A Area15 em Las Vegas, por exemplo, que está programada para abrir este ano, vai ser parecida com um centro comercial futurista.

Christine Zardecki, de 47 anos, fez a viagem para Santa Fé da sua casa em Jersey, Nova Jersey, porque "gosta de experiências artísticas diferentes", afirmou, cuja brincadeira favorita era entrar na passagem escondida no frigorífico. "A experiência de certa forma ganha vida".

Gastar dinheiro em experiências cresceu quase quatro vezes mais rapidamente do que investir em bens nos últimos três anos, segundo um relatório de 2017 da McKinsey. Os millennials e seus hábitos de media social contribuíram muito para isso, afirmou Sophie Marchessou, uma das autoras do relatório.

Empresas mais consolidadas também estão à procura de lucrar no segmento das redes sociais. A tão esperada expansão Galaxy’s Edge da Disney está programada para abrir este ano e permitirá aos visitantes experimentar o mundo "Star Wars" num ambiente amigável ao Instagram, interagindo com alienígenas exóticos, construindo os seus próprios robôs ou aceitando missões de contrabandistas obscuros.





(Texto original: George R.R. Martin Invested in This ‘Immersive Art’ Neon Fun House)