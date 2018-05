Uma auditoria do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça detetou a existência de mais duas 'toupeiras' do Benfica em comarcas judiciais, em Leiria e Coimbra. Desta forma, passam a ser três as comarcas - para além destas duas junta-se a de Braga - onde foram descobertos acessos ilegais a documentos em segredo de justiça no âmbito do caso dos emails. A notícia é avançada pelo 'Jornal de Notícias', que dá conta de que as autoridades conseguiram rastrear a origem das ligações aos sistemas informáticos e que a Polícia Judiciária continua as investigações.Tal como recorda o Record, a operação 'E-toupeira' já conta com sete arguidos - Paulo Gonçalves (assessor jurídico do Benfica), cinco funcionários judiciais e ainda o empresário de futebol Óscar Cruz - e investiga alegados acessos ilícitos dos encarnados aos processos em segredo de justiça envolvendo o clube mas também os rivais.