A polícia realizou esta quarta-feira, 10 de Outubro, cerca de 60 buscas em sete países europeus por suspeitas de fraudes relacionadas com transferência de jogadores e manipulação de resultados na liga de futebol da Bélgica, anunciou o Ministério Público belga.De acordo com o comunicado, as buscas mobilizaram 220 polícias na Bélgica, França, Luxemburgo, Chipre, Montenegro, Sérvia e Macedónia, levando à detenção para interrogatório de um grande número de pessoas, cujas identidades não foram reveladas.Um porta-voz do Ministério Público confirmou à agência AFP, a detenção de Mogi Bayat, um dos empresários de jogadores mais influentes da Bélgica.A instância judicial refere que as "investigações abrangem actividades de uma rede criminosa, nomeadamente, branqueamento de capitais e corrupção".Segundo a imprensa belga, a polícia terá realizado buscas em casas de dirigentes, empresários, jogadores, árbitros, treinadores e jogadores.A imprensa assegura que foram realizadas buscas em vários clubes, designadamente, FC Brugge, Anderlecht e Standard Liége, o único que já confirmou a presença da polícia nas suas instalações.A investigação tem como base um relatório da Unidade de Fraude Desportiva da Polícia Federal, de 2017, que revelou indícios de transações suspeitas na principal competição belga de futebol.