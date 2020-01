O maior aumento verificou-se nas moradias, onde o valor médio da avaliação bancária alcançou os 1.176 euros por metro quadrado em dezembro, uma subida de 0,9% face ao mês anterior. Já o valor dos apartamentos fixou-se em 1.408 euros por metro quadrado, um crescimento de 0,4%.



Feitas as contas, no conjunto de 2019, o valor médio da avaliação bancária fixou-se em 1.286 euros por metro quadrado, um novo máximo histórico, que fica 99 euros acima do valor registado no ano anterior. Os dados do INE mostram, ainda, que 2019 foi o sexto ano consecutivo em que houve um aumento da avaliação bancária.



Algarve é a região mais cara e com as subida mais aceleradas



O valor da avaliação bancária aumentou em todas as regiões do país, mas foi no Algarve e no Norte que foram registadas as subidas, de 10,9% e 8,7%, respetivamente, no conjunto do ano passado.



O Algarve tem, também, os valores mais elevados do país. No conjunto de 2019, o valor médio da avaliação bancária fixou-se em 1.678 euros por metro quadrado. A região é seguida por Lisboa, onde a média foi de 1.568 euros por metro quadrado, e pela Madeira, onde o valor médio é de1.380 euros por metro quadrado.



Em sentido contrário, os valores mais baixos registaram-se no Centro (1.035 euros por metro quadrado), Alentejo (1.051 euros por metro quadrado) e Açores (1.096 euros por metro quadrado).



Notícia atualizada pela última vez às 11h50 com mais informação.

O valor médio a que os bancos avaliam as casas no âmbito do crédito à habitação atingiu os 1.321 euros por metro quadrado em dezembro do ano passado. A avaliação bancária fechou o ano, assim, com um novo máximo histórico, segundo os dados publicados, esta terça-feira, 28 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O valor alcançado em dezembro corresponde a um aumento de 0,7% face a novembro e a uma subida de 8,3% face ao mesmo mês de 2018. Os 1.321 euros por metro quadrado alcançados em dezembro correspondem, também, ao valor mais elevado desde, pelo menos, setembro de 2008, altura em que o INE começou a publicar estes dados.