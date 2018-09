Os dados do INE revelam ainda que os preços das avaliações bancárias aumentaram em todas as regiões.



Este indicador é muito relevante para quem quer comprar casa: não é revelador dos preços que estão a ser praticados nas transacções imobiliárias, mas sim da avaliação que está a ser feita pelos bancos. E é com base nesta avaliação que os bancos determinam o valor que emprestam. Por exemplo, um banco que financie até 80% da avaliação da casa em questão, só emprestará 80 mil euros num imóvel avaliado em 100 mil euros. E quanto menor for a percentagem pedida melhores serão as condições que o cliente conseguirá.



O preço médio das avaliações bancárias voltou a aumentar e a atingir novos máximos, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). 1.196 euros é o preço médio do metro quadrado, em Agosto. Não há registos de um valor tão elevado desde Setembro de 2008, último ano em que há dados.O valor médio da avaliação bancária de Agosto representa um aumento de 6,6% face ao ano passado.Por regiões, o Algarve continua em destaque, com o preço médio a ascender a 1.547 euros por metro quadrado. Segue-se a Área Metropolitana de Lisboa, onde o preço médio está nos 1.468 euros. Do lado oposto está o Centro (989 euros) e o Alentejo (997 euros).