Aves conquista Taça de Portugal após vencer Sporting por 2-1

Lusa

O Desportivo das Aves conquistou a primeira Taça de Portugal depois de vencer o Sporting por 2-1 na final realizada este domingo no Jamor.

Alexandre Guedes marcou na primeira-parte e bisou aos 72 minutos, sendo que Montero reduziu a poucos minutos dos 90.

A formação da Vila das Aves venceu o primeiro título enquanto estreante em finais da Taça de Portugal, enquanto o Sporting procurava o 17.º troféu, na 28.ª final. O Desportivo das Aves, que nunca tinha vencido o Sporting, sucede no palmarés da prova ao Benfica, enquanto os 'leões' somaram o 12.º desaire, em 28 finais, numa semana em que só treinaram uma vez, após as agressões a jogadores, em Alcochete.

Após o apito final do árbitro Tiago Martins, os jogadores do Aves fizeram a festa e foram vários os jogadores do Sporting (como Rui Patrício e Coates) não deixaram escapar as lágrimas.

Muitos adeptos do Sporting saíram do Jamor vários minutos antes do fim do jogo, o que levou o presidente do Sporting a fazer um apelo aos sportinguistas para que não abandonassem o estádio. Já depois do fim do jogo, o presidente do Sporting (que não esteve no estádio) colocou outro post no Facebook para dizer que "a frustração nunca poderá separar uma família".

"Somos uma família! Calma! Mostrem que somos grandes e apoiem a equipa! Frustração nunca poderá separar uma família", escreveu Bruno da Carvalho na sua conta na rede social Facebook, reactivada poucas horas antes da final.

Os adeptos que permaneceram no Jamor apluadiram de pé os jogadores do Sporting quando este subiram à tribuna para receber as medalhas.

(notícia em actualização)