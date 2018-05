Aves ainda não recebeu luz verde por parte do órgão de gestão do licenciamento (OGL), entidade que opera no âmbito da FPF e que apenas a 31 de Maio divulga oficialmente quem são os clubes que recebem a certificação UEFA

Record adianta que oCaso se confirme o impedimento do Aves, Sporting e Rio Ave passam a beneficiar deste problema "técnico": a equipa derrotada na Taça de Portugal passa a ter apuramento direto garantido para a fase de grupos da Liga Europa e o Rio Ave, que ficou em quinto lugar no campeonato nacional, passa a ter acesso à fase preliminar.