Avis Budget compra portuguesa Turiscar

O Avis Budget comprou a portuguesa Turiscar, anunciou esta quarta-feira o grupo multinacional de aluguer de veículos sem revelar os valores da operação.





Recentemente o grupo internacional adquiriu a Morini, em Itália, e a ACL, no Reino Unido.



A aquisição foi concluída esta quarta-feira e os funcionários do Grupo Turiscar ficam sob a alçada de Gianluca Testa, managing director da Região Sul do Grupo Avis Budget.

Segundo o comunicado, a operação incide sobre as duas marcas do Grupo Turiscar – a Turiscar, empresa de aluguer com enfoque no mercado empresarial, e a Turisprime, dirigida ao segmento de turismo e lazer – e "adiciona cerca de 3.000 veículos à rede de mobilidade do Grupo Avis Budget em Portugal"."Temos o prazer de anunciar a aquisição da Turiscar em Portugal e damos as boas-vindas aos seus funcionários ao grupo. As ofertas de ambas as marcas não só ampliam a nossa rede portuguesa como também aumentam a nossa capacidade de abordar as necessidades de uma vasta gama de clientes", refere Mark Servodidio, presidente do Avis Budget Group, citado no comunicado.