Azeiteira Maria da Guarda lança empréstimo obrigacionista de 2,5 milhões

A Herdade Maria da Guarda, em Serpa, quase dobrou o tamanho desde que João Cortez de Lobão assumiu as rédeas do negócio da família, em 2006.

Dona de mais de 1,3 milhões de oliveiras em Serpa, a Herdade Maria da Guarda fez uma emissão obrigacionista no valor de 2,5 milhões de euros, dedicada apenas a investidores institucionais, com o objetivo de "financiar as novas plantações de olivais e a aquisição de terra".

A organização e a montagem desta operação, "emitida com desconto de 4% e [que] paga um juro de 1% ao ano", ficou a cargo do Millennium BCP, em regime de colocação privada, sendo apresentada como a primeira a ser lançada por uma PME exclusivamente do setor agrícola.

Apesar de "já [ter] pedidos de subscrição superiores ao montante de obrigações disponível", João Cortez de Lobão, que lidera esta centenária produtora de azeite desde 2006, sublinha, numa nota de imprensa, que "mesmo havendo muitas solicitações não [pretende] aumentar a emissão, que funcionará apenas como um teste ao mercado".

Com uma produção anual de dois milhões de quilos de azeite, o equivalente a 2% do volume a nível nacional, a Herdade Maria da Guarda, que cresceu com a "torneira" do Alqueva, tem uma extensão próxima de 750 hectares. Exporta a totalidade da produção para Itália e para os Estados Unidos, assegurando atualmente cerca de 40 postos de trabalho.





No ano passado, a produção de azeitona para azeite atingiu um pico histórico de mais de 940 mil toneladas, mais 30% do que em 2018. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, esta foi "a maior" colheita desde 1941, pelo menos, o primeiro ano em que há registos oficiais.