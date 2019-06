Bairro de Inglaterra diz "hello" a 13 novos apartamentos

Entre o Intendente e Arroios vai ser reabilitado um edifício, no qual vão caber 13 novos lares, de T0 a T2.

Entre a zona do Intendente e de Arroios, no Bairro de Inglaterra, vai renascer um edifício com 13 apartamentos que estão à venda a partir desta terça-feira, 25 de junho, anuncia a JLL, a responsável pela comercialização projeto.





O número 28 da Rua de Cardiff vai exibir um misto de construção nova e reabilitação. Vai conservar a fachada, que data do século XX, mas ganha novos traços assinados pelo atelier de arquitetura ExtraStudio.