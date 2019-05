Baixar potência do contador pode baixar conta anual da luz em 22 euros

A ERSE lançou um simulador para os consumidores saberem qual a potência contratada recomendada para a sua casa e as eventuais poupanças. Segundo as contas da ERSE, a redução do escalão pode baixar a fatura em 22 euros por ano.

Em novembro de 2018 Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, sugeriu aos portugueses deixarem "o conforto" e baixarem a potência contratada para reduzirem a conta da luz. Agora, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) lança um simulador para os consumidores perceberem se compensa ou não, principalmente com a redução do IVA de 23% para 6% desta componente a partir de 1 de julho.





De acordo com as contas do regulador liderado por Cristina Portugal, feitas neste simulador, baixar um escalão na potência contratada pode representar uma redução na fatura de pelo menos 22 euros por ano. Uma poupança que pode aumentar caso os consumidores optem pelo valor mais baixo (3,45 KVA), beneficiando, assim, da diminuição da taxa do IVA, aprovada no Orçamento do Estado para 2019.